Ha sparato al cagnolino della vicina, probabilmente perché lo aveva infastidito. E' accaduto a Minturno, dove un uomo di 76 anni è stato denunciato dai carabinieri per aver ferito in modo grave l'animale alle zampe e al torace dovuta all'impatto di circa 30 pallini. Il cacciatore ha infatti sparato con un fucile monocanna 36. I carabinieri hanno sequestrato l'arma e altri due fucili oltre alle cartucce tutte detenute regolarmente dall'uomo.

