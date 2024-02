Una iniziativa lodevole, quella del Comune di Latina per premiare gli sportivi che meglio si sono distinti durante l'anno, rispetto alla quale però non sono mancate le polemiche. Sulla pagina facebook ufficiale dell'ente, sotto al post dell'evento, ci sono numerose lamentele soprattutto da parte delle famiglie degli atleti disabili che non hanno potuto ritirare il premio in quanto al teatro D'Annunzio, che ospitava la kermesse, non c'è la possibilità di accesso al palco per i diversamente abili.



Un aspetto che viene rilanciato dalla capogruppo del Pd Valeria Campagna: «Nonostante l'entusiasmo legato all'iniziativa del premio "Sportivo e Sportiva dell'Anno", un'ombra ha offuscato questa giornata di celebrazione sportiva. Le atlete e gli atleti in sedia a rotelle, meritevolmente premiati, sono stati lasciati sotto al palco, poiché nessuno ha pensato a come farglielo raggiungere. Questo spiacevole episodio non solo non rispecchia i valori di inclusione che dovrebbero caratterizzare eventi di tale portata, ma rappresenta anche una vergognosa mancanza di sensibilità da parte dell'amministrazione. Desidero esprimere la mia solidarietà alle persone coinvolte e alle loro famiglie che hanno dovuto affrontare questo momento difficile e discriminatorio. È inaccettabile che l'amministrazione non abbia fatto alcuno sforzo per garantire una partecipazione inclusiva, accessibile e rispettosa delle diversità. Come consigliera, continuerò a vigilare affinché situazioni simili non si ripetano e per garantire che eventi futuri siano veramente inclusivi e accessibili a tutti i membri della nostra comunità».