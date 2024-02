Sono stati tutti convalidati dopo l'udienza di questa mattina i 5 arresti per altrettanti soggetti di etnia slava arrestati nella nottata di sabato per aver rubato in un'abitazione di Campoverde, ad Aprilia. I cinque sono stati colti sul fatto dai carabinieri del nucleo investigativo di Latina. Gli uomini, di età compresa tra 19 e 28 anni, sono due residenti a Napoli e tre ad Aprilia. I primi sono partiti dalla Campania con un'auto in affitto e hanno caricato i complici pontini per il colpo che è fallito. Erano infatti con con ogni probabilità già monitorati dalle forze dell'ordine. Gli stessi malviventi sarebbero stati protagonisti anche di altri furti che si sono consumati nella stessa notte in provincia di Roma, più esattamente tra Velletri e Lariano. I cinque soggetti erano stati fermati subito dopo aver consumato un furto all'interno di una abitazione di un 74 enne il quale all'atto della restituzione pur affermando che non si trattava di oggetti di estremo valore evidenziava, con commozione, che erano monili di estremo valore affettivo, poiché appartenenti al padre non più in vita.