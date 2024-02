Momenti di paura, nel primo pomeriggio di ieri, in piazza Santa Maria Goretti, quando un senzatetto di nazionalità marocchina di circa cinquant'anni si è trasformato improvvisamente in una furia, praticamente senza motivo. L'uomo non è nuovo a episodi di questo genere perché, a quanto pare, soffre di disturbi psichiatrici che non sono assolutamente compatibili con la sua vita di strada.

Fatto sta che ieri, dopo avere disturbato più volte i passanti nell'arco della mattinata, si è scagliato contro la vetrina del bar all'angolo con via Montesanto, dove ha prima battuto i pugni contro la vetrata, poi ha lanciato una sedia contro una delle titolari del bar: non ha colpito la giovane donna, ma ha nuovamente afferrato la sedia e l'ha gettata a terra fino a romperla, prima di allontanarsi. In realtà lo straniero è rimasto in zona e ha continuato col raptus di follia, lanciando un grosso sasso contro i passanti, per fortuna senza colpire nessuno.

Nel frattempo era scattata la segnalazione al numero unico d'emergenza 112 e sul posto era intervenuta una pattuglia della Squadra Volante: gli agenti non hanno potuto fare altro che riportare l'uomo alla calma e affidarlo al personale sanitario di un'ambulanza per il trasporto presso il pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria Goretti.