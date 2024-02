Mattina da incubo, quella di ieri, per due sorelle che vivono a Latina, sequestrate in casa da un gruppo di banditi che hanno messo a soqquadro l'abitazione di una delle due, a quanto pare in cerca di gioielli e denaro: i rapinatori se ne sono andati solo quando una delle vittime, arrivata in casa in un secondo momento, ha reagito con forza al tentativo di sequestro iniziando a urlare. Un episodio piuttosto singolare, sul quale stanno indagando gli investigatori della Squadra Mobile della Questura pontina.



Il fatto risale alla mattina di ieri, quando la banda di rapinatori, almeno cinque persone stando alle testimonianze delle due giovani donne, si sono presentate in casa di una di loro, ai piani alti di un condominio di via Ezio in prossimità dell'incrocio con via dei Volsci. Non è ancora chiaro in che maniera i criminali siano riusciti a introdursi nell'appartamento senza che la proprietaria intuisse il pericolo, fatto sta che una volta all'interno l'hanno bloccata con forza per legarla a una sedia e chiuderle la bocca con un bavaglio. Alcuni sconosciuti indossavano cappucci e impugnavano armi, mentre gli altri rovistavano nella casa alla ricerca di denaro e oggetti di valore, un bottino ancora in fase di quantificazione.