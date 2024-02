Incendio alla Polisud di Spigno Saturnia la fabbrica dove si realizzano prodotti in polistirolo. Erano circa le 19 di ieri pomeriggio quando dall'interno dello stabilimento situata in località San Gennaro si è udita una esplosione dopo la quale si e sviluppato un incendio. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco di Gaeta e Castelforte e dei carabinieri di Formia e Minturno. Sono andati distrutti tre silos che erano all'interno della fabbrica ed un operaio è stato trasferito in ospedale a Formia e giudicato guaribile in venti giorni. Da stabilire le cause al vaglio di carabinieri e vigili del fuoco che hanno inviato una dettagliata relazione al magistrato di turno del tribunale di Cassino.