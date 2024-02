È finito in carcere Daniele De Angelis, il ragazzo di 27 anni arrestato venerdì sera dai poliziotti della Squadra Mobile, con un chilo di cocaina, al culmine di un'operazione scaturita per verificare alcune segnalazioni anonime arrivate alla Questura, sul suo conto, attraverso l'applicazione per smartphone YouPol. A margine dell'interrogatorio svolto ieri mattina, infatti, il giudice per le indagini preliminari Giuseppe Cario ha convalidato l'arresto dell'indagato, assistito dall'avocato Italo Montini, applicando la misura cautelare della custodia in carcere. Il giovane dal canto suo aveva scelto la strategia del silenzio, decidendo di avvalersi della facoltà di non rispondere alle domande del gip.



La perquisizione in casa del ragazzo, nella zona di Latina Scalo, dopo una giornata di appostamenti effettuati, naturalmente, con poliziotti in abiti civili. Proprio per verificare i sospetti che il ragazzo avesse messo in piedi una proficua piazza di spaccio, comunque confermati già da un paio di precedenti arresti registrati nel corso degli ultimi quattro anni, i poliziotti del vice questore aggiunto Mattia Falso avevano controllato per alcune ore i suoi movimenti. Prima lo avevano visto depositare una voluminosa busta nel bagagliaio di un'auto Alfa Romeo Gt in apparenza abbandonata in via Epicuro, non lontano dalla sua abitazione, poi lo avevano visto rientrare in casa, un appartamento di via Biancospino. In seguito a un incontro con una persona sotto casa, i detective avevano deciso di fare irruzione nell'abitazione del ragazzo, dove avevano trovato poco meno di 80 grammi di cocaina, una parte suddivisa in dosi da 0,2 grammi l'una, oltre a bilancini elettronici di precisione e materiale utile per confezionare la droga per i clienti.