Sparatoria in Questura a Trieste, la Corte di Cassazione poco fa ha respinto il ricorso contro la sentenza di assoluzione di Stefan Meran Alejandro Augusto, il cittadino dominicano che il 4 ottobre 2019, arrestato per il furto di un motorino e portato in Questura, uccise gli agenti Matteo Demenego di Velletri e Pierluigi Rotta. L'imputato era stato riconosciuto incapace di intendere e di volere in tutti e due i gradi di giudizio e la Corte poco fa ha accolto il parere del sostituto procuratore generale presso la Cassazione, Antonietta Picardi, che si era pronunciata per la inammissibilità del ricorso visto che Meran, per l'accusa, era non punibile. L'assassino non sarà certo liberato, ma riconosciuto incapace di intendere e di volere, resterà in una Rems per i prossimi 30 anni. Le Residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza sono strutture sanitarie adibite all'accoglienza di autori di reato ritenuti infermi o seminfermi di mente, nonché socialmente pericolosi.