Un incidente stradale è avvenuto questa sera, poco prima delle 20, in pieno centro a Latina in piazza del Quadrato.

Per cause in fase di accertamento da parte degli agenti della Polizia Locale di Latina, una Fiat 500 condotta da un uomo, è entrata in collisione con una bicicletta. In sella c'era un giovane originario del Gambia che a causa dell'impatto è rimasto ferito. Subito è scattato l'allarme al numero di emergenza ed è intervenuta una ambulanza del 118 per soccorrere il ciclista il cui quadro clinico è meno preoccupante rispetto a quanto ipotizzato in un primo momento. Il giovane straniero è stato portato in ospedale al Santa Maria Goretti di Latina e non è in pericolo di vita.

Sul luogo dell'incidente sono rimasti a lungo gli agenti che hanno eseguito un accurato sopralluogo per accertare l'esatto punto di contatto tra i due veicoli.