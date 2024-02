Un rocambolesco incidente stradale si è registrato prima dell'alba di oggi in viale Pennacchi, alle porte di Latina, dove una donna di 36 anni ha perso il controllo della propria auto, schiantandosi a bordo strada. Intorno alle ore 5.30, 1m circostanze in fase di ricostruzione da parte della Polizia Locale intervenuta per i rilievi, l'automobilista forse a causa di una distrazione ha sbandato con la propria Nissan Pixo mentre percorreva la strada dal lido verso il centro città, urtando lateralmente un palo della pubblica illuminazione sul lato destro. Probabilmente compiendo una manovra nel tentativo di riprendere il controllo del mezzo, la donna ha sterzato verso il lato opposto della carreggiata, ma è finita contro lo spartitraffico che costituisce la barriera di protezione della pista ciclopedonale, abbattendo uno dei new jersey prima di fermarsi. Vista l'ora, per fortuna, in quel momento non c'erano pedoni né ciclisti. Con la Polizia Locale sono intervenuti anche i soccorritori di un'ambulanza del pronto intervento sanitario che hanno prestato le prime cure alla donna, rimasta ferita in maniera lieve.