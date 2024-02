E' Cesare Abbate la vittima del tragico incidente stradale di questa mattina sulla Migliara 45, all'incrocio con via del Murillo, nel territorio di Sezze. Abbate, 77 anni, residente a Sezze scalo è padre di un ex consigliere comunale e nel centro lepino è da tutti cononosciuto come Giulio. Secondo una prima ricostruzione l'uomo stava accompagnando il nipote, minorenne, a scuola a Borgo Faiti quando si è verificato lo scontro con un'altra vettura ma per fare chiarezza sulla dinamica bisognerà aspettare i rilievi condotti dalla Polizia Stradale di Latina, intervenuta sul posto insieme ai vigili del fuoco e alla polizia locale.Tra le ipotesi quella di un malore che potrebbe aver fatto perdere il controllo della vettura. Sembra essere invece fuori pericolo il nipotino che viaggiava in auto con il nonno.