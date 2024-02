Mentre si trova alla guida del proprio veicolo sull'Appia invade la corsia di marcia opposta scontrandosi frontalmente con un'altra autovettura. Successivamente i Carabinieri del Nor - sezione radiomobile - intervenuti sul posto hanno appurato che la donna che si trovava al volante, una 24enne bielorussa residente a Sabaudia, era alla guida con un un tasso alcolemico pari a 2,03 g/l. Per questo motivo i militari procedevano al sequestro del veicolo e al deferimento in stato di libertà della conducente.