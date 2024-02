Si sono vissuti momenti di paura stamattina nella zona di viale XVIII Dicembre, nel centro di Latina, quando un senzantetto marocchino di cinquant'anni circa ha iniziato a lanciare pietre contro i passanti, praticamente senza motivo. Si tratta dello stesso clochard affetto da evidenti disturbi della personalità che già due giorni prima, sempre in quella zona, si era scagliato contro una barista, rompendo una sedia del locale, e due settimane prima aveva lanciato sassi a piazzale Prampolini, colpendo un passante e la vetrina di un altro bar. Stamattina ha richiato di colpire una donna che si trovava sul marciapiede nei pressi dell'incrocio con via Armellini insieme al figlio piccolo. Ha poi spaventato altre persone, fin quando un uomo, per difendere la moglie, l'ha affrontato e immobilizzato. Come nei casi precedenti sono intervenute le forze di polizia e i soccorritori di un'ambulanza del pronto intervento sanitario che, ancora una volta, hanno trasportato lo straniero in stato confusionale presso il pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria Goretti per il trattamento sanitario del caso. Come già successo in precedenza, però, dopo qualche ora di ricovero l'uomo sarà in grado di lasciare l'ospedale e tornerà a rappresentare un pericolo: per questo, alla luce degli episodi che si stanno registrato con ritmo sempre più incalzante, i cittadini invocano soluzioni concrete, anche nel rispetto della dignità dello straniero che si sta macchiando di una lunga serie di aggressioni.