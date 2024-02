I consulenti tecnici del Tribunale hanno chiesto di blindare l'area su cui sorge il centro polifunzionale di Latina Scalo o meglio il rudere pericolante che resta di quell'opera. Gli stessi periti hanno chiesto ufficialmente al Comune di mettere in atto tutte le azioni necessarie a scongiurare l'accesso di persone non autorizzate ed a prevenire danni a persone e cose. Istanza unanime del collegio peritale formulata all'esito del sopralluogo avvenuto la scorsa settimana, effettuato su input del giudice che deve decidere sulla citazione in giudizio fatta dall'Agenzia Nazionale dei beni confiscati, divenuta titolare degli immobili del consorzio Aedars fallito dopo la vicenda di Latina. Una perizia spostata più volte perché la zona su cui sorge il centro polifunzionale era inaccessibile e dunque l'amministrazione comunale ha dovuto prima bonificare lo spazio esterno ed interno, operazione che, però, ha fatto emergere le reali condizioni in cui versa l'opera, per la quale l'Agenzia chiede sia pagato quanto pattuito al momento dell'aggiudicazione al Consorzio Aedars, ossia poco meno di 400mila euro. L'intervento dei periti però ha anche sollevato il velo su quella che è ormai un'altra cattedrale nel deserto, opera che per evitare i pericoli rilevati dovrà quasi certamente essere abbattuta e quindi, al netto del giudizio del Tribunale, saranno andati persi anche i soldi già pagati, circa 370mila euro.



Il Comune ha commissionato l'opera al consorzio Aedars ma poi (a febbraio 2012) ha revocato il contratto e questo secondo provvedimento è alla base del contenzioso in corso davanti al Tribunale di Latina e della relativa perizia. Poco prima della risoluzione del contratto, nell'inverno del 2012 era stata pagata la prima tranche dei lavori e sul posto era stato stoccato il materiale edile necessario per portare avanti il cantiere. Materiale sparito nel nulla; gli autori del furto non sono stati mai trovati e da quel momento è cominciata l'assurda storia che ora torna d'attualità con il sopralluogo.