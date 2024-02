Si è avvalso della facoltà di non rispondere Samuel A., il 35enne arrestato e finito ai domiciliari per aver investito e ucciso con la sua auto Riccardo Giorgi, ciclista 40enne di Terracina che domenica mattina è stato travolto dal suv Ford Kuga lungo la Migliara 51.



Ieri il 35enne, difeso dall'avvocato Italo Montini, è comparso davanti al giudice per le indagini preiminari, Giuseppe Cario. L'arrestato si è avvalso della facoltà di non rispondere e il giudice ha convalidato l'arresto e la misura dei domiciliari.

I fatti sono avvenuti la mattina del 25 febbraio, nei pressi della località La Contarda, a Pontinia: il 40enne era in sella alla sua bicicletta, quando si è trovato nella traiettoria del suv, condotta dall'indagato, che ha perso il controllo del volante, travolgendo la vittima, i cui funerali saranno celebrati oggi, alle 11, nella chiesa di San Domenico Savio.



Dalle indagini è emerso sin da subito che l'automobilista, originario di Sonnino ma residente a Pontinia, viaggiava ad alta velocità, nel tratto di strada poco fuori dal centro abitato.

Il 35enne, uscito illeso dall'abitacolo della vettura, è stato poi trasportato presso il pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria Goretti di Latina, dove è stato anche sottoposto alle analisi tossicologiche previste in questi casi.