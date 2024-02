Sport, uno spazio pubblico per mister Crociara. E' questa la proposta avanzata dai consiglieri di "Pontinia Città Ideale" attraverso una nota indirizzata al sindaco Tombolillo, alla giunta e al consiglio comunale. «Noi consiglieri del gruppo consiliare Pontinia Città Ideale - si legge nella nota - a seguito della recente scomparsa di Vittorio Crociara ed in considerazione dei successi dallo stesso raggiunti in veste di calciatore e dell'impegno profuso nel mondo dello sport calcistico locale come allenatore di tantissimi nostri atleti grandi e piccoli, avanziamo proposta a codesta spett.le Amministrazione affinchè sia intitolato al Mister Crociara uno spazio pubblico rappresentativo dello sport come può esserlo un rettangolo di gioco od un parco pubblico che ospita attrezzature sportive.

Alla richiesta si associa l'ex Assessore Antonio Pedretti (detto Franco) che per anni ha condiviso con Vittorio tante stagioni di sport». Vittorio Crociara, un pezzo di storia del Latina Calcio, si è spento nel mese di dicembre 2023 all'età di 82 anni, lasciando un vuoto in chi ha avuto l'onore di conoscerlo e di vivere con lui quelle meravigliose undici stagioni in maglia nerazzurra ed i suoi record: 302 presenze, contando le sole partite di campionato e 69 gol. Era un classe ‘41, nato a Mesola, un comune della provincia di Ferrara, ma pontino a tutti gli effetti e non soltanto di adozione. Una figura importantissima per lo sport anche nel Comune di Pontinia, da qui la richiesta molto sentita del gruppo consiliare "Pontinia Città Ideale".