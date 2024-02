Con decisione presa martedì, ma notificata solo nella giornata di oggi, il collegio dei giudice del Tribunale del Riesame hanno stabilito il dissequestro del centro commerciale di via del Lido, nel quartiere Q3, annullando quindi il provvedimento emesso dal giudice per le indagini preliminari lo scorso 9 gennaio. I macroscopici illeciti edilizi rilevati dall'inchiesta della Procura quindi non bastano per giustificare l'applicazione dei sigilli, tantomeno l'evidente trattamento di favore garantito dall'ufficio tecnico comunale ai promotori del progetto del centro commerciale, la struttura composta da tre medie superfici di vendita che in ogni caso non può aprire i battenti nonostante il dissequestro, perché il discusso insediamento commerciale finito sotto la lente degli investigatori dei Carabinieri del Gruppo Forestale non ha ancora l'autorizzazione per l'utilizzo dei passi carrabili. Oltretutto gli accessi che affacciano su via Ferrazza, la complanare della statale Pontina, devono essere autorizzati dall'Anas, ente proprietiario e gestore dell'arteria viaria, che ha eccepito l'irregolarità dei passi.