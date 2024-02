Nascondevano la droga nel giubbotto e all'interno di un'abitazione. Per questo motivo i Carabinieri hanno proceduto all'arresto in flagranza di reato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti un 62enne di Lenola e un 28enne residenti ad Itri. I due sono stati fermati a Itri dai militari della stazione di Formia durante un normale controllo stradale, mostrando subito nervosismo. I militari operanti a quel punto, procedevano a una perquisizione personale e veicolare. All'interno del giubbotto del 28enne veniva trovato dello stupefacente e così si procedeva anche a un controllo domiciliare e all'interno di una cassettiera veniva rinvenuto altra sostanza stupefacente un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento; in totale lo stupefacente rinvenuto è stato di grammi 20 di cocaina, grammi 25 di hashish. Gli arrestati si trovano adesso ai domiciliari presso le loro abitazioni, come disposto dal pm della Procura di Cassino, in attesa della convalida.