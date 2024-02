Continuano ad Aprilia i servizi straordinari di controllo del territorio ad alto impatto dei Carabinieri del reparto territoriale di Aprilia in coordinamento con Questura di Latina, Guardia di Finanza di Aprilia, Polizia Locale di Aprilia, personale dei Carabinieri Forestali di Latina, del Nucleo Carabinieri Antisofisticazione e Sanità di Latina e del Nucleo Ispettorato del Lavoro.

Durante il servizio svolto mercoledì 28 febbraio sono tsati controllati 5 esercizi commerciali, 52 soggetti e 33 veicoli. E al termine dei predetti controlli i Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro deferivano in stato di libertà un cittadino indiano classe 62 residente ad Aprilia, titolare di un'attività commerciale, per gravi violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, che prevede inoltre la sospensione dell'attività imprenditoriale; inoltre venivano contestate le violazioni per mancanza della redazione del documento valutazione dei rischi, mancata sorveglianza sanitaria e formazione dei lavoratori, sanzionandolo per la somma complessiva di euro 49.711,89. I Carabinieri del Nucleo Forestale contestava un illecito amministrativo a un cittadino indiano classe 78 residente a Nettuno e titolare di un'attività commerciale per commercializzazione di borse in plastica non rispondenti alle caratteristiche di legge, per un importo di euro 5.000 euro; mentre i Carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Sanità contestavano a un cittadino pakistano classe 93 residente ad Aprilia e titolare di un'attività commerciale, per inottemperanza delle procedure di autocontrollo HACCP, che prevede il pagamento di euro 2.000 di multa, nonché posto sotto sequestro amministrativo di alimenti ittici, carnei ed avicoli, per un valore di euro 5.000 euro.