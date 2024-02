Dagli argini di un canale spunta materiale sanitario scaricato abusivamente. Brutta scoperta quella delle guardie ambientali Vigiles Fipsas che nei giorni scorsi hanno effettuato una serie di accertamenti tra i Comuni di Sabaudia, Pontinia e Terracina. Controlli nei confronti di chi pratica la pesca nei corsi d'acqua interni ma anche per ciò che concerne la tutela ambientale.

Proprio in questo contesto tra la Migliara 55 e la Migliara 57 nel territorio di Terracina sono stati rinvenuti a ridosso delle sponde di un canale cumuli di rifiuti. Tra i sacchi neri le guardie ambientali Vigiles Fipsas coordinate da Emiliano Ciotti hanno rinvenuto visiere protettive per uso sanitario, pannoloni e anche alcune fiale.

Poi altre tipologie di rifiuti tra cui piatti, bottiglie e materiale che potrebbe essere stato utilizzato per una festa o comunque per un evento. Gli accertamenti sono andati avanti ed è stato rinvenuto altro, un elemento molto importante. In una delle buste c'era infatti una sorta di registro contenente dati, alcuni dei quali protetti da privacy almeno in teoria, che potrebbero ricondurre alla struttura da cui proviene il materiale sanitario. Se il personale coordinato da Ciotti non avesse scoperto la discarica, con ogni probabilità i sacchi sarebbero finiti in acqua nel giro di poco tempo considerando anche l'ondata di maltempo. Sul registro rinvenuto sono in corso i dovuti accertamenti, una indagine parallela che potrebbe portare a sanzioni piuttosto salate per ciò che concerne l'abbandono dei rifiuti.

Ma da considerare c'è anche il fatto che dati personali, presumibilmente di pazienti erano alla mercè di tutti. Cosa che non avverrà grazie all'intervento delle guardie Vigiles Fipsas.