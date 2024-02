Chiesto dal pm l'Incidente probatorio per ascoltare tre minori che figurano come parti offese nel procedimento penale che vede imputato l'ex docente di religione che insegnava al Liceo Majorana di Latina, accusato di violenza sessuale nei confronti di cinque ragazzi. La Procura e il pm Valentina Giammaria hanno chiesto al gip Laura Morselli di valutare la capacità testimoniale dei tre minori vittime degli abusi. L'udienza preliminare che si è conclusa oggi pomeriggio in Tribunale riprende il 7 marzo e per quella data sarà sciolta la riserva. Il giudice ha escluso la Diocesi di Latina come responsabile civile perchè non è stata ritenuta civilmente responsabile del danno. La difesa dell'ex Diacono aveva presentato richiesta di esclusione come parte civile della Garante regionale per l'Infanzia e l'Adolescenza Monica Sansoni, la richiesta del legale è stata rigettata.

Nel corso dell'udienza iniziata oggi pomeriggio in aula erano presenti anche i ragazzi vittime degli abusi, accompagnati dai rispettivi genitori. Non c'era invece l'ex insegnante di religione di 50 anni di Terracina, detenuto dallo scorso luglio agli arresti domiciliari. Le parti civili sono rappresentate dagli avvocati Gentile, Cozza e Giuffrida. <Questo non è un dramma privato ma dell'ìintera comunità>, ha detto al termine dell'udienza l'avvocato Gentile.