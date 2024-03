Incidente stradale in via dei Rutuli, una signora perde improvvisamente il controllo dell'auto che si ribalta in curva. Il sinistro autonomo si è verificato ieri mattina nella zona del Consorzio Tre Colli, nel tratto di strada che congiunge Casalazzara a Campoleone. Tutto è accaduto intorno alle 7, la donna - forse a causa dell'asfalto reso scivoloso dalla pioggia - ha perso il controllo della vettura che è ribaltata, una dinamica tremenda che avrebbe potuto avere conseguenze ben peggiori, visto che l'auto è rimasta pericolosamente in mezzo alla curva per diverso tempo. Fortunatamente a prestare soccorso alla signora e a gestire la viabilità, in attesa dell'arrivo delle forze dell'ordine, sono intervenuti un dipendente della Progetto Ambiente e un dipendente della ditta Stradaioli, i due hanno così verificato le condizioni della conducente - che non riportato particolari feriti e ha rifiuto il ricovero - ma soprattutto hanno gestito la viabilità in attesa dell'arrivo delle forze dell'ordine che hanno eseguito i rilievi. «Ci siamo messi noi a dirigere il traffico - spiega il dipendente della Progetto Ambiente - in attesa che arrivasse qualcuno per eseguire i rilievi, perché in quel punto l'auto ribaltata in curva non si vedeva e poteva essere pericolosa per agli altri mezzi. Siamo rimasti sul luogo dell'incidente per decine di minuti, ma soprattutto trovo assurdo che in una città come Aprilia di quasi 80mila abitanti gli agenti della Polizia Locale siano vistosamente sotto organico e debbano iniziare il turno dopo le 8, perché di certo non possono essere i cittadini a risolvere i problemi di viabilità».