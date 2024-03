Un tragico investimento. È quello che si è registrato questa mattina, intorno alle 5, sulla strada statale Appia, all'altezza de cavalcavia non distante dall'ingresso del pronto soccorso dell'ospedale Fiorini di Terracina. A perdere la vita un 21enne di origini straniere che è stato investito mentre attraversava la strada. Sul caso stanno indagando i carabinieri della Compagnia locale.

