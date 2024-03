Erano presenti anche gli ex dipendenti delle coop questa mattina in Tribunale a Latina nel corso della prima udienza preliminare per lo scandalo dell'accoglienza con i migranti. E' il caso Karibu. Davanti al giudice per l'udienza preliminare Giulia Paolini si sono costituiti parte civile gli ex dipendenti, il sindacato Uiltucs, i Comuni di Latina, Monte San Biagio, Fondi, Aprilia, Pontinia, il Ministero dell'Interno, la Karibu, il Codacons, il Conrozio Aid. Il giudice ha disposto il rinvio al 22 marzo per concedere al collegio difensivo degli imputati il tempo per studiare la costituzione di parte civile. Gli imputati sono la moglie del deputato Soumahoro, Liliane Murekatete, la madre Marie Terese Mukamitsindo, Michel Rukundo e poi Aline Mutesi e Richard Mutangana, per quest'ultimo la posizione è stata stralciata al prossimo 28 giugno ed entro quella data la polizia giudiziaria dovrà notificare la richiesta di rinvio a giudizio.