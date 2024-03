L'uomo, denunciato, deve rispondere di omicidio stradale. I militari dell'Arma stanno effettuato tutti gli accertamenti del caso per ricostruire la dinamica del tragico incidente.

È un 21enne di origini albanesi, la vittima del tragico investimento di questa mattina lungo la via Appia, nel territorio di Terracina. Il giovane è stato travolto da un furgone di una ditta, condotto da un 60enne, che si è recato spontaneamente dai Carabinieri, a cui ha raccontato di aver urtato qualcosa mentre era alla guida, ma non si era accorto immediatamente di quello che era successo. Infatti, subito dopo è tornato sul lugo dell'impatto, dove ha visto il corpo del ragazzo, morto sul colpo, tra i cespugli oltre il guardrail.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli