È stato sorpreso con dello stupefacente, mentre era in casa agli arresti domiciliari, motivo per cui è scattato l'aggravamento della misura e la detenzione in carcere.

I fatti sono avvenuti il 28 febbraio, quando i Carabinieri del Norm, sezione Radiomobile di Formia, hanno eseguito un controllo in casa del 32enne di Formia, sottoposto ai domiciliari con affidamento ai servizi sociali e che si trovava in compagnia di un 30enne originario di Formia ma residente a Itri.

I due, hanno fin da subito generato non pochi sospetti all'equipaggio intervenuto per lo stato di agitazione che manifestavano e per il forte odore di sostanza stupefacente che proveniva dall'abitazione. A seguito della perquisizione sono stati ritrovati tre involucri in cellophane di 1,8, 3,9 e 3,0 grammi di hashish, materiale per il confezionamento della sostanza e un bilancino di precisione. La perquisizione veniva estesa all'abitazione anche del 30enne, dove sono stati trovati altri quattro involucri di hashish rispettivamente di 0,70, 4,10, 0,90 e 6,0 grammi, nonché un bilancino di precisione.

Per il 32enne è scattata la richiesta di aggravamento che ha portato l'emissione del provvedimento di sospensione dell'affidamento in prova ai servizi sociali e la immediate sottoposizione al regime carcerario presso la casa circondariale di Cassino