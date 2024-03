Un 73enne di Priverno si era fidato di un coetaneo, un 71enne residente a Latina a cui aveva affidato 900 euro sicuro che lo avrebbe aiutato nel disbrigo di una pratica per la richiesta di concessione di un prestito. Ma dopo la consegna dei soldi, il 73enne si è dovuto amaramente rendere conto che la pratica non era mai stata avviata e che i suoi soldi erano finiti nelle tasche dell'intermediaro. Ha così sporto denuncia al Comando dell'arma e nelle scorse ore i Carabinieri della Stazione di Aprilia hanno puntualmente identificato il presunto truffatore e lo hanno denunciato a piede libero alla Procura del capoluogo.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli