Rientrando a casa si è ritrovata faccia a faccia con i ladri, tre o quattro uomini incappucciati che l'hanno invitata a sedere e l'hanno rassicurata mentre portavano a termine il furto nel suo appartamento. È la disavventura capitata giovedì pomeriggio a una donna di 75 anni che vive da sola in un condominio di via dei Volsci, alle porte del centro di Latina. Prima del suo arrivo i banditi avevano avuto il tempo di tagliare una cassaforte murata e svuotarla del contenuto, un bottino di gioielli ancora in fase di quantificazione: giusto il tempo di calmare l'anziana donna, poi gli scassinatori sono scappati, probabilmente uscendo dalla finestra che avevano forzato per entrare, lasciando in casa tutti gli arnesi utilizzati per il colpo.