Senza pace. Una città in cui gli episodi di criminalità non accennano a diminuire nonostante le attività anche straordinarie messe in campo dalle forze dell'ordine che i banditi sembrano non prendere in assoluta considerazione, ma che anzi sembrano quasi voler sfidare visto che agiscono anche a poche ore di distanza dei controlli interforze su tutto il territorio. L'ultimo episodio è l'aggressione ad un cittadino che aveva appena ritirato soldi dal bancomat dell'ufficio postale di via Lussemburgo. Forse i rapinatori lo avevano seguito, hanno atteso che effettuasse il prelievo e che si allontanasse quel poco da non destare troppa attenzione per piombargli addosso, picchiarlo e ridurlo all'impotenza in modo tale da poter prendergli i soldi contanti. Pugni al volto, qualche calcio, e la vittima è crollata a terra impossibilitata a reagire alla rapina. Conseguenze fisiche non gravi, ma un danno enorme economico visto che aveva appena prelevato 800 euro. Che i rapinatori fossero al corrente che la vittima, un uomo di origini pakistane, avesse intenzione di ritirare un cifra di quella entità? E' una delle prime ipotesi al vaglio degli inquirenti. Il che potrebbe quindi indicare che i banditi conoscessero in qualche modo l'immigrato. Certo è che si tratta di un altro episodio di criminalità che si va a sommare con quelli che negli ultimi due mesi hanno reso caldo il clima ad Aprilia.