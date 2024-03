Dopo la casa circondariale di Latina e l'istituto penitenziario di Rebibbia, c'è stato un nuovo trasferimento per Christian Sodano, questa volta nel carcere militare di Santa Maria Capua Vetere. Cambia ancora il luogo di detenzione per il 27enne maresciallo della Guardia di Finanza, autore del duplice femminicidio nella villetta di via Monti Lepini a Cisterna, dove hanno perso la vita Nicoletta Zomparelli (46 anni) e Renèe Amato (19enne), rispettivamente madre e sorella dell'ex ragazza di Sodano, Desyrèe Amato. Subito dopo la strage avvenuta il pomeriggio del 13 febbraio, il 27enne era stato ristretto nella struttura di via Aspromonte; lì era stato interrogato dal giudice per le indagini preliminari Giuseppe Cario. Assistito dagli avvocati Lucio Teson e Leonardo Palombi, aveva scelto di non rispondere alle domande del magistrato. Dopo una settimana, era stato trasferito presso la sezione militare del carcere di Rebibbia a Roma in isolamento.

Dieci giorni dopo il suo arrivo nel carcere della Capitale è stato disposto un nuovo trasferimento, questa volta in quello di Santa Maria Capua Vetere, noto anche come Caserma Tenente Ezio Andolfato. Il carcere oggi ospita circa cinquanta detenuti (fonte Ansa), appartenenti a diverse forze dell'ordine (Carabinieri, Guardia di Finanza, Poliziotti penitenziari) coinvolti anche in noti fatti di cronaca ed è l'unico in Italia con detenuti esclusivamente militari. Tra questi ci sono gli ex carabinieri Alessio Di Bernardo e Raffaele D'Alessandro, condannati per la morte di Stefano Cucchi.

Fino al 2005 esistevano diversi carceri militari in Italia, uno anche in provincia di Latina (a Gaeta), poi a Peschiera del Garda, Forte Boccea, Cagliari, Sora, Palermo, Bari, Torino e Pizzighettone. Con la fine della leva obbligatoria, i reati militari sono drasticamente diminuiti, con il solo carcere di Santa Maria Capua Vetere rimasto aperto, gestito dall'Opm (acronimo di organizzazione penitenziaria militare). E per Sodano questo potrebbe essere l'ultimo trasferimento: con molta probabilità sarà il carcere dove sconterà la detenzione.