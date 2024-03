Ancora un tentato furto registrato dagli agenti del commissariato di Polizia di Fondi nel tardo pomeriggio di giovedì, quando, in via del Laghetto, una persona si sarebbe arrampicata sul balcone di una casa, per poi darsela a gambe per i campi una volta scoperta dal proprietario di casa.

Immediato l'intervento degli uomini al servizio del commissario Raffaele Iasi che si sono portati sul posto sia per raccogliere la denuncia che per tentare di assicurare il malvivente alla giustizia senza riuscire purtroppo ad individuarlo, anche per via della conformazione geografica della zona al confine tra l'area urbana e quella verde.

Solo nella mattinata di giovedì si era riunita la conferenza dei capigruppo con il sindaco Beniamino Maschietto e proprio il vicequestore Iasi che aveva risposto alle richieste e alle sollecitazioni delle forze politiche in merito alla sicurezza in città con particolare attenzione proprio ai furti in appartamento.

Tra i numeri che avevano destato maggiore clamore, quei 45 interventi in meno di due mesi, senza considerare diversi episodi che potrebbero essersi verificati senza che i diretti interessati sporgessero le regolari denunce.

Sulla questione tutte le istituzioni sono concordi nel confermare che l'unico modo per cercare di arrivare a prendere le bande di ladri è quella di denunciare per permettere agli inquirenti di fare il proprio lavoro. Sempre negli ultimi mesi sono stati quattro i fogli di via obbligatori presentati ad altrettante persone che non potranno rifare ritorno in città perché ritenuti soggetti che possono minare l'ordine pubblico.