La Suprema Corte di Cassazione ha annullato l'arresto di Ermanno D'Arienzo, indiziato dell'omicidio di Fabrizio Moretto detto Pipistrello, il cinquantenne freddato con un colpo di pistola davanti casa, in strada della Tartaruga vicino Bella Farnia, la sera del 21 dicembre 2020,un delitto considerato la vendetta per la morte del figlio Erik di tre mesi prima. Con decisione presa venerdì, i giudici della Prima sezione hanno accolto il ricorso presentato dai difensori dell'indagato, gli avvocati Oreste Palmieri e Giancarlo Vitelli, rinviando gli atti al Tribunale di Roma per un nuovo giudizio di appello sulla legittimità della misura cautelare.

I giudici del Riesame avevano disposto l'arresto a novembre, accogliendo il ricorso della Procura contro la precedente decisione del gip di Latina di concedere la scarcerazione all'indagato, alla luce della consulenza tecnica che aveva messo in dubbio la bontà dell'esame stub sulle tracce di polvere da sparo trovate sulle mani del principale indiziato. Nel corso dell'incidente probatorio infatti era emersa la possibile contaminazione di tutti i tamponi.