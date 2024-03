Ultimata la perquisizione il suddetto, pur avendo consegnato il proprio passaporto agli operanti, improvvisamente si dava inspiegabilmente alla fuga per poi essere raggiunto poco dopo e bloccato.

Sottoposto a perquisizione personale veniva trovato in possesso di gr. 5,86 di sostanza stupefacente del tipo hashish suddivisa in 5 dosi.

I Carabinieri della locale N.O.R.M. -Sezione Radiomobile di Latina hanno deferito all'A.G. un cittadino tunisino, residente ad Anzio presso una casa famiglia, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a Pubblico Ufficiale.

