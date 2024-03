I Carabinieri della Stazione CC di Scauri, nel corso della serata del primo marzo a seguito di attività investigativa, nello specifico volta al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno arrestato in flagranza di reato un uomo 34enne originario di Minturno, disoccupato, gravato da precedenti specifici e per violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Il predetto all'atto di un controllo operato dai militari andava in escandescenza e dopo aver strattonato gli operanti si dava alla fuga riuscendo a barricarsi in casa. I militari una volta riusciti ad avere accesso all'interno dell'abitazione, hanno da subito notato che il giovane si era recato repentinamente all'interno del bagno dove stava cercando di disfarsi di vari quantitativi di sostanza stupefacente. Tuttavia la pronta reazione dei militari ha impedito che la sostanza potesse andare persa all'interno del wc, dove è stata recuperata. Il giovane messo difronte alle proprie responsabilità, ha successivamente assistito alla perquisizione dell'intera abitazione che ha permesso ai militari operanti di recuperare ulteriore sostanza stupefacente appositamente occultata all'interno dei mobili. Al fine di escludere che lo stesso abbia potuto disfarsi di ulteriore sostanza, è stato reso l'intervento dei vigili urbani di Minturno che hanno operato la bonifica di alcuni pozzetti adiacenti l'abitazione in questione. La circolazione nel tratto di strada è stata così sospesa per circa un'ora per permettere lo svolgimento in sicurezza di tutte le operazioni di polizia. Al termine delle formalità di rito sono stati rinvenuti e sottoposti a sequestro 20 gr. di cocaina, 41 gr. di marjuana, 9 gr. di hashish, materiale da taglio e confezionamento, nonché la somma di 255 euro. Il giovane è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Cassino in attesa dell'udienza di convalida.