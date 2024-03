Un incidente stradale è avvenuto oggi poco prima delle 13,30 in viale Petrarca a Latina in centro, a poca distanza dalla circonvallazione.

Per cause in fase di ricostruzione da parte degli agenti della Polizia Locale di Latina, una Kia Picanto condotta da un pensionato si è ribaltata.

Immediatamente è scattato l'allarme ai soccorritori sia ai Vigili del Fuoco che hanno estratto l'automobilista dall'abitacolo che al personale del 118. Il conducente dell'auto è rimasto miracolosamente illeso ed era cosciente e non ha riportato ferite.

In base ai primi riscontri si tratta di un incidente stradale autonomo. Un tratto di viale Petrarca è stato chiuso al traffico per consentire tutti i rilievi del caso.