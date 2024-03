Proliferano i furti d'auto nel parcheggio della stazione ferroviaria di Aprilia. Nelle scorse ore i ladri sono entrati in azione rubando gli sportelli di una Fiat Panda, l'ultimo di una serie di colpi avvenuti nei pressi dello scalo ferroviario visto che pochi giorni prima c'è stato il furto di un'altra Panda e quello tentato ai danni di una Punto, alla quale sono state squarciate le gomme.

Ma c'è di più: nelle scorse settimane gli ausiliari del traffico del Comune di Aprilia hanno notato un martello nascosto tra i rami di un albero che si trova nel parcheggio, con molta probabilità lasciato lì da qualche ladro per poter essere utilizzato come arnese da scasso o per allentare i bulloni delle auto. Immediatamente segnalato alla Polizia Locale il martello è stato poi rimosso, tuttavia questi episodi denotano come la stazione di Aprilia sia da tempo nel mirino dei ladri. Una situazione certamente non nuova, alla quale si sommano i problemi di sicurezza e di decoro urbano. Nei pressi dello scalo ferroviario sono ben visibili cumuli di rifiuti, bottiglie di birra abbandonate per terra e in alcuni casi siringhe, segno evidente dei bivacchi che si formano soprattutto nelle ore serali; tutto ciò senza contare che molto spesso la ferrovia diventa meta dei senzatetto in cerca di riparo per la notte.

Da tempo i cittadini lamentano la scarsa sicurezza della stazione di Aprilia (ma anche di quella di Campoleone) soprattutto di sera e perciò vengono chiesti dei rimedi, in questo senso una soluzione potrebbe arrivare dal potenziamento dell'impianto di videosorveglianza del Comune.