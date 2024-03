E' morto il Colonnello Medico Virgilio Costanzo, già direttore sanitario del Comitato Provinciale della Croce Rossa di Latina, ex Dirigente Medico del Ministero della Salute e Padre fondatore del Reparto di Sanità Pubblica della Croce Rossa. Aveva 69 anni ed è deceduto a Formia. Volontario di alto spessore umano e professionale, ha dedicato la sua vita alla prevenzione e alla gestione di emergenze sanitarie.

Ha lasciato una forte impronta in tutte le persone che lo hanno conosciuto, il Presidente, le volontarie e i volontari del Comitato di Latina perdono una figura storica e carismatica tra le più importanti. Per molti anni ha vissuto a Gaeta, a cui era legatissimo. Chi lo ha conosciuto lo ricorda come una persona preparata e gentile.

I funerali si svolgeranno a Formia, domani 4 marzo alle 16, presso la chiesa Cuore Immacolato di Maria.