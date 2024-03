E' stata una escalation. Prima qualche parola di troppo, poi i dispetti e infine un'aggressione reciproca, per riportare la calma c'è voluto l'intervento della Polizia. I disguidi di natura condominiale che hanno coinvolto tre vicini di casa finiscono in Procura con una inchiesta, chiusa nelle scorse settimane dal pubblico ministero Martina Taglione. Tre persone sono indagate e il reato contestato è quello di lesioni personali gravi.

Gli imputati sono tutti residenti a Latina: padre e figlio rispettivamente di 72 e 40 anni e un 53enne che aveva riportato la frattura della tibia e del perone con una prognosi di 40 giorni. I fatti contestati sono avvenuti in un condominio in una zona semicentrale della città lo scorso 4 novembre.