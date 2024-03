I Carabinieri della Compagnia di Pomezia hanno arrestato un 20enne albanese, già noto alle forze dell'ordine, gravemente indiziato del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Più nel dettaglio, i Carabinieri dell'Aliquota Radiomobile, impegnati in un servizio perlustrativo finalizzato alla repressione dei reati in materia degli stupefacenti e della criminalità diffusa, nel transitare sul Lungomare delle Sirene, hanno notato l'uomo alla guida di un'auto a noleggio che, alla vista dei militari ha cambiato direzione, gesto che ha insospettito i Carabinieri che hanno deciso di fermarlo per sottoporlo ad un controllo approfondito. La successiva perquisizione personale e veicolare, ha permesso ai Carabinieri di rinvenire e sequestrare nella disponibilità del 20enne, occultate nel suo marsupio, 15 dosi di cocaina e la somma contante di 535 euro, ritenuti il provento della pregressa attività di spaccio