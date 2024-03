Nel corso della serata di sabato su disposizione del Comando Provinciale dei Carabinieri di Latina, i militari della Compagnia di Formia, hanno eseguito un servizio di controllo straordinario del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati, ma soprattutto per dare percezione e sicurezza nelle zone colpite dai recenti furti in abitazione, ed al contrasto del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti.



Numerose le pattuglie impiegate per il controllo della circolazione stradale e soprattutto per prevenire la commissione di reati contro il patrimonio, dislocate in tutta la giurisdizione della Compagnia ed in significativo modo tra i comuni di Minturno, SS. Cosma e Damiano e Castelforte.

I risultati conseguiti sono stati tra tutti un aumento dei controlli alla circolazione stradale, durante i quali sono state identificate 84 persone, di cui 14 gravati da precedenti di polizia, controllati 56 autoveicoli, eseguite 4 ispezioni personali, controllati 4 esercizi pubblici, sono state contestate 5 violazioni al Codice della Strada per le quali sono state riscosse la somma € 866,00.



A seguito dei regolari controlli alle persone sottoposte a misure alternative in sostituzione alla detenzione in carcere, è stata riscontrata l'inadempienza di un uomo, che autore del reato previsto di evasione è stato arrestato e sottoposto di nuovo alla precedente misura. È stata altresì segnalata alla competente autorità amministrativa una persona per uso di sostanze stupefacenti, il quale a seguito di un sinistro stradale senza feriti, veniva trovato in possesso di marijuana pari a 7,6 grammi.



I controlli alla circolazione svolti dai militari della Tenenza di Gaeta, hanno permesso di identificare e successivamente deferire in stato di libertà un uomo 36enne per art. 76 co.3 violazione FVO con divieti di ritorno, responsabile degli obblighi imposti dall'autorità giudiziaria di P.S.