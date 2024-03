Nel pomeriggio di venerdì scorso una pattuglia della Polizia Locale di Cisterna di Latina durante un posto di blocco stradale ha notato una Fiat Bravo che, con una manovra repentina, tentava di evitare il controllo. Gli agenti, quindi, si mettevano sulle tracce del veicolo individuandolo nei pressi di uno dei supermercati di Via delle Provincie. All'interno dell'auto si trovavano due uomini con precedenti per furto e ricettazione e, sparsi alla rinfusa nell'abitacolo, una grande quantità di merce, sia alimentare che non. Altra merce si trovava nel portabagagli per un totale di oltre 1000 euro.

Dato che i due non erano in grado di giustificare l'acquisto di così tanta merce, gli agenti di Polizia Locale effettuavano una ricerca negli esercizi commerciali del territorio avendo conferma sulla provenienza delittuosa della merce e provvedevano a raccogliere le relative denunce.

Inoltre, dall'analisi di alcune etichette e in collaborazione con la Polizia Locale di Latina, risalivano al furto di parte della merce ai danni di un esercizio commerciale di Latina.

Risultava inoltre, incrociando i dati della Motorizzazione Civile e l'attenta osservazione del documento, che la carta di circolazione della Fiat Bravo era stata alterata cancellando la parte relativa al fermo amministrativo. Pertanto sia la merce che il documento sono stati sottoposti a sequestro e il conducente denunciato per uso di atto falso.

L'inventario della merce rinvenuta:

Due confezioni di braciole di maiale formato famiglia, 2 confezioni di salsicce formato famiglia, 2 confezioni di petto di pollo da tre pezzi ciascuna, una confezione di petti di pollo interi, Una confezione di lonza di maiale intera, una confezione di riso alla cantonese precotto, 7 confezioni da 300 gr di Parmigiano Reggiano, 4 confezioni da 450 gr di Parmigiano Reggiano, 2 confezioni 500 gr di Grana Padano, una confezione da 300 gr di Grana Padano; 3 "Kinder delice", 3 confezioni di sardine in scatola a marchio Nixe, due pacchi di pasta secca, una lattina di pomodorini "Delizie del sole", due lattine di cibo per gatti "Miglior Gatto", 9 confezioni di balsamo lamellare marca Loreal Elvive, 12 confezioni di maschera Head & Shoulders, 5 confezioni d trattamento pre-shampoo marca Loreal Elvive, 9 confezioni di siero senza risciacquo marca Loreal, 9 confezioni di olio per il corpo marca Loreal, 13 confezioni di balsamo antigiallo, 12 confezioni di maschera nutriente marca Loreal, 4 confezioni di shampoo marca Palmolive; 4 confezioni di balsamo lamellare marca Garnier Fructis, una confezione di dischetti cosmetici, una bomboletta di schiuma da barba marca Gillette; Una confezione di shampo marca Luxory; una confezione di lamette marca Viva Hydra+, 14 spazzolini da denti Ora-B pro battery, 15 lamette marca Gillette Mach3 turbo, 3 trapani/avvitatori a batteria marca Hight Tech; un martello con manico in legno, 5 confezioni di ricariche Glade Sense and Spray, 17 confezioni di ricariche profuma ambiente marca Ambipur, 21 confezioni di profuma ambiente Air Wick, 17 confezioni di deodoranti marca Breeze, 12 confezioni di crema marca Nivea Soft; 8 confezioni di crema marca Nivea, 5 confezioni di olio per capelli marca Pantene pro-V, 5 confezioni di olio nutriente per capelli marca Sunsilk, 4 confezioni di olio per capelli marca Ultradolce Garnier, 6 confezioni di siero cute per capelli marca Loreal Elvive, 4 confezioni di balsamo lamellare marca Loreal Elvive, 6 confezioni di ritocco per capelli marca Loreal, 2 confezioni di maschera Head & Shoulders, 11 confezioni di ritocco per capelli marca Loreal, 2 confezioni di olio da barba marca King C Gillette, 9 confezioni di maschera per capelli, marca Loreal Elvive, 21 confezioni di shampoo antiforfora marca Clear.