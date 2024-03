L'episodio più inquietante era avvenuto quando il 27enne al termine di una discussione dopo aver tirato fuori un coltello con una lama lunga dieci centimetri, aveva cercato di colpire la ragazza che fortunatamente in quella circostanza era riuscita a schivare il fendente. Era stata proprio lei a raccontare questo particolare agli investigatori. La giovane dopo l' ultimo episodio, ha trovato la forza di denunciare e presentarsi in Questura e il caso con grande delicatezza è stato seguito dagli agenti della Squadra Mobile di Latina. Nei giorni scorsi il 27enne è stato sottoposto al divieto di avvicinamento alla parte offesa. La richiesta della Procura è stata accolta dal gip Laura Morselli.

In base a quanto è emerso l'indagato che deve rispondere del reato di atti persecutori, era estremamente geloso e possessivo, al punto da controllare la ragazza quando usciva non con lui ma con le amiche. «Mandami una foto o fammi una videochiamata da dove stai», le chiedeva.

«Ti massacro. Ti ammazzo». Sono alcune delle inquietanti minacce indirizzate da un giovane di 27 anni residente a Latina all'indirizzo della sua ex fidanzata, una 21enne anche lei del capoluogo. Lei dopo sette mesi aveva deciso di interrompere la relazione sentimentale.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli