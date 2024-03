I fondi per la sicurezza sui luoghi di lavoro erano certificati ma inesistenti e sono stati l'escamotage per giustificare crediti di imposta. E' per questo che il reato di frode viene contestato a Gino P., 69 anni di Formia, titolare di un'azienda di costruzioni e al quale il gip del Tribunale di Cassino, Massimo Lo Mastro, ha applicato la misura dell'interdizione delle attività di impresa e professionali. Il provvedimento scaturisce da una lunga e complessa indagine della Guardia di Finanza di Formia che ha prodotto anche un sequestro per 610mila euro a carico dell'impresa, equivalente dei falsi crediti d'impresa finanziati con fondi del Pnrr.