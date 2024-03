Nel pomeriggio del 4 marzo a Latina, i Carabinieri della locale Stazione, denunciavano in stato di libertà 3 cittadini due donne e un uomo rispettivamente classe 2003, 1950 e 1972 tutti residenti a Latina ritenuti responsabili a vario titolo per omissione di soccorso e responsabilità colposa per lesioni personali nell'ambito sanitario, poiché nelle loro qualifiche di operatore e responsabili di una comunità alloggio per anziani sito a Latina, in assenza di linee guida e protocolli in merito, omettevano di contattare tempestivamente i soccorsi a seguito di una caduta accidentale di una cittadina classe 25 ospitante nella suddetta struttura e successivamente operata presso una clinica operante a Latina.

La 99enne è poi deceduta il 13 febbraio per emorragia celebrale.