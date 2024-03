Nel pomeriggio del 4 marzo a Roccagorga, i Carabinieri della locale stazione, in collaborazione con militari della stazione di Sonnino, hanno tratto in arresto, nella flagranza del reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, cittadino classe 2004 residente a Roccagorga.

Il predetto, durante una perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di 30 panetti di sostanza stupefacente del tipo hashish, del peso complessivo di 3,2 chili circa, custoditi all'interno dell'abitazione ed occultati nel locale lavanderia e nella cantina della sua residenza.

L'arrestato è stato condotto presso la propria abitazione agli arresti domiciliari a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

Nel medesimo servizio, gli stessi militari operanti hanno deferito in stato di libertà un cittadino tunisino classe 2001 residente a Roccagorga, poiché a seguito di perquisizione domiciliare e personale veniva trovato in possesso di 11,7 gr di sostanza stupefacente di tipo hashish e per aver allacciato abusivamente il suo appartamento alla rete elettrica comunale effettuando un baypass che escludeva il contatore.