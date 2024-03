La donna aveva tentato di procurarsi il metadone facendo ricorso a un certificato medico falso, contenente informazioni inesatte e con un timbro contraffatto. Grazie all'attenta verifica delle autorità competenti, è stato possibile individuare la frode e procedere con il deferimento in stato di libertà

Nel corso del pomeriggio del 4 marzo a Latina, i Carabinieri della locale stazione hanno deferito in stato di libertà una cittadina classe 93 residente a Latina per il reato di uso di atto falso. La donna, il 23 febbraio scorso, si era recata presso il Ser.T. di Latina cercando di ottenere del metadone presentando un certificato medico contraffatto.

