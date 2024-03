Momenti di paura, nel pomeriggio di oggi, in strada Capograssa vicino Borgo San Michele, nella periferia di Latina, per un incidente stradale che ha coinvolto una giovane donna. In circostanze ancora in fase di ricostruzione, l'automobilista ha perso il controllo della propria Smart Fortwo finendo nel fosso oltre la banchina, dove la city car si è ribaltata su un fianco dopo un primo schianto.

La ragazza era cosciente e ha riportato una serie di ferite e contusioni che hanno richiesto l'intervento dei soccorritori del pronto intervento sanitario: è stata poi trasportata presso il pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria Goretti di Latina per gli accertamenti medici e le cure del caso.