Un'altra tragedia sulle strade pontine. E ancora una volta il teatro di un dramma è stata una Migliara, nel caso specifico la 49, nel territorio comunale di Sabaudia. Qui, intorno alle 20.30 di oggi, hanno perso la vita Massimiliano Albione e Lorenzo Nardecchia che, a bordo di una Mini Cooper, sono finiti contro il muretto dell'entrata di una casa distruggendo la parte anteriore della macchina e rimanendo tra le lamiere. Ad allertare i soccorsi, molto probabilmente, sono stati proprio i residenti dell'abitazione della zona periferica. In pochi minuti sul posto si sono portati gli agenti della Polizia locale di Sabaudia, che si sono occupati dei rilevamenti del caso, i carabinieri della Stazione di Sabaudia seguiti dagli operatori del 118, e da una squadra dei vigili del fuoco di Terracina.

