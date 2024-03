Le indagini dei Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Latina in poco tempo avevano permesso di arrivare al giovane straniero, sottoposto ad una misura restrittiva. Il giudice Giuseppe Cario aveva accolto le risultanze investigative della Procura e aveva emesso un provvedimento cautelare.

Condanna a cinque anni nei confronti del giovane straniero accusato di violenza sessuale e rapina arrestato lo scorso settembre da Carabinieri di Latina. E' questa la sentenza emessa ieri dal giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Latina Giuseppe Molfese nei confronti dell'imputato, difeso dall'avvocato Maria Antonietta Cestra. In aula si è svolto il processo celebrato con il rito abbreviato. Ieri pomeriggio il giudice ha emesso la sentenza. I fatti contestati che avevano suscitato profondo allarme sociale erano avvenuti tra agosto e settembre nel centro di Latina. Oltre al reato di violenza sessuale, nei confronti del giovane gambiano era stata ipotizzata anche la rapina. La Procura di Latina una volta chiuse le indagini aveva disposto il giudizio immediato nei confronti del presunto responsabile: Badio Elhadji.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli