Si sono vissuti momenti di tensione, nella tarda mattinata di ieri, al termine delle lezioni dell'istituto tecnico commerciale Vittorio Veneto-Salvemini di viale Mazzini, dov'è stato necessario l'intervento dei carabinieri per sventare quello che rischiava facilmente di diventare uno scontro tra giovani. Il contatto quindi non c'è stato, ma i militari dell'Arma stanno comunque ricostruendo l'accaduto per valutare eventuali responsabilità penali dei ragazzi coinvolti.



A destare l'allarme è stata la tensione che si sarebbe creata tra due giovani per un fotomontaggio, forse un meme realizzato da uno studente del Vittorio Veneto, utilizzando l'immagine di una ragazza sua coetanea. La cosa avrebbe alimentato le ire del fidanzato di quest'ultima, che avrebbe manifestato all'autore della vignetta l'intenzione di regolare i conti tra loro, aspettandolo all'esterno dell'istituto scolastico. A quanto pare questo sarebbe stato affiancato da altri suoi amici. La vicenda è arrivata all'orecchio degli insegnanti che hanno dato l'allarme: i carabinieri hanno identificato alcuni dei giovani coinvolti e raccolto una serie di testimonianze.